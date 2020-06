Anklage wegen Totschlags am Silvestertag in Torgau erhoben

Torgau

Ein halbes Jahr nach dem Tod eines 66 Jahre alten Mannes in Torgau hat die Staatsanwaltschaft Leipzig Anklage gegen einen 53-Jährigen Polen wegen des Verdachts des Totschlags erhoben. Ihm wird vorgeworfen, in den frühen Morgenstunden des Silvestertages 2019 mehrfach massiv auf den Kopf des Opfers eingeschlagen und eingetreten zu haben, wie die Behörde am Freitag in Leipzig mitteilte. Daraufhin sei der Mann noch am Tatort in seiner Kfz-Werkstatt gestorben.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 53-Jährige den Tod des Geschädigten zumindest billigend in Kauf nahm. Den Ermittlungen zufolge gab es vor der Tat einen Streit wegen einer Grundstücksangelegenheit.

Der 53-Jährige war gut eine Woche nach der Tat in Untersuchungshaft genommen worden. Das Landgericht Leipzig muss nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden.

Von LVZ