Ein anscheinend besonders durstiger Einbrecher verschaffte sich in der Nacht auf Mittwoch Zugang zu einem Mehrfamilienhaus an der Grimmaischen Straße in Döbeln. Denn nachdem er die Eingangstür aufhebelte und das Schloss eines Lagerraumes im Keller aufbrach, schnappte er sich mehrere Flaschen Bier, Tomatensaft und Limonade. Gesamtwert nach Angaben der Polizei: gut 20 Euro.

Doch seinen Durst löschen konnte der 31-jährige Einbrecher nicht mehr. Denn ein 27-jähriger Hausbewohner und zwei weitere Personen stellten den Mann, setzten ihn im Hinterhof fest und verständigten anschließend die Polizei. Die Beamten nahmen den Mann fest. Am Mittwoch soll er einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Chemnitz vorgeführt werden.

„Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wird nun auch geprüft, ob der 31-Jährige für weitere Einbruchsdiebstähle in Döbeln in jüngerer Vergangenheit verantwortlich war“, heißt es dazu weiter in einer Mitteilung der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz.

