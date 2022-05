Anwohner rufen Polizei wegen Bahnhofsbaustelle in Borna

Borna

Wegen scheinbar ohrenbetäubenden Lärms riefen Bornaer, die in der Nähe des Bahnhofes wohnen, in der Nacht zum Sonnabend die Polizei. Die Beamten kamen vor Ort und machten einen Nachtbaustelle der Bahn als Quelle der Ruhestörung aus.

Ein Bagger habe ausgebaute Bahnschwellen in einen Container geladen, sagte ein Mitarbeiter des Polizeireviers Borna der LVZ. Das Geräusch von übereinander fallenden Schwellen in einem stählernen Container habe man wahrscheinlich in der gesamten Innenstadt von Borna gehört, vermutete er.

Ein Fall für die Polizei sei das dennoch nicht gewesen. Der Bahnhof ist schon längere Zeit eine Großbaustelle und aktuell noch bis zum 9. Mai komplett für den Zugverkehr gesperrt. In der Sperrzeit wird auch nachts gearbeitet.

Von an