Artfremder Feuerwehreinsatz: Toter Schwan im Wiederauer Weiher

Pegau/Wiederau

Am Dienstagnachmittag wurde die Ortsfeuerwehr Wiederau wegen einer Tierbergung alarmiert. Die Kameraden rückten gegen 16.30 Uhr zum Weiher aus, wo sie einen toten Schwan sicherstellten. Der Kadaver befand sich in der Nähe des Ufers, informiert Pegaus Wehrsprecher Ronny Wiesner am Mittwoch. Mittels Steckleiter und Wathosen verschafften sich die Brandschützer einen Zugang durch das hohe Schilf im Uferbereich dorthin. Der Vogel wird über die Tierkörperbeseitigung Sachsen abgeholt und entsorgt. Nach gut einer Stunde war der Einsatz der neun Kameraden beendet.

Die Kameraden der Feuerwehr Wiederau holen einen toten Schwan aus dem Weiher des Pegauer Ortsteiles. Quelle: Feuerwehr Pegau/Ronny Wiesner

Von LVZ