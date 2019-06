Eilenburg

Schwerer Unfall am frühen Nachmittag in Eilenburg. An der Kreuzung Torgauer Landstraße / Rosa-Luxemburg-Straße waren zwei Fahrzeuge zusammengestoßen, ein Audi kippte auf die Fahrer-Seite. Der etwa 50-jährige Fahrer musste von Kameraden der Feuerwehr aus dem Wrack geschnitten werden. Er wurde schwer verletzt in einer Leipziger Klinik transportiert. Auch die Beifahrerin wurde verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Feuerwehr muss ausgelaufene Betriebsmittel binden

Offenbar hatte Audi-Fahrer die Vorfahrt eines aus Richtung Stadt kommenden Fahrzeugs eines Taxi- und Mietwagenbetriebes missachtet, das in Richtung Bad Düben abbiegen wollte. Der Sachschaden steht noch nicht fest. Mehrere Feuerwehrkameraden mussten Betriebsstoffe binden, die ausgelaufen waren. Währenddessen waren wenige Kilometer weg weitere Kameraden in der Fischeraue im Einsatz. Im dortigen Garagenkomplex war ein Feuer in einer Garage ausgebrochen, das auf zwei benachbarte übergriff.

Von ka