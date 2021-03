Auffahrunfall auf der B 2 nahe Groitzsch

Groitzsch/Audigast

Bei einem Auffahrunfall in Audigast ist am Dienstagnachmittag eine Frau verletzt worden. Sie wurde zunächst vom Rettungsdienst betreut und dann in ein Krankenhaus gebracht, teilt der Groitzscher Stadtwehrleiter Mike Köhler mit. Seine Kameraden wurden zur technischen Hilfeleistung gerufen. Als ein Auto gegen 15 Uhr in dem Groitzscher Ortsteil von der Bundesstraße 2 auf ein Grundstück abbiegen wollte, war es zum Zusammenstoß mit einem nachfolgenden Fahrzeug gekommen. Beteiligt waren ein Pkw Mercedes und ein Pkw Ford.

Es waren zehn Feuerwehrleute mit zwei Löschfahrzeugen vor Ort. Sie sicherten die Unfallstelle, banden auslaufende Betriebsstoffe und klemmten die Batterie ab. Laut Köhler dauerte ihr Einsatz rund eine halbe Stunde. Die Polizei nahm den Unfall auf. Es kam zu Behinderungen des Verkehrs.

Von okz