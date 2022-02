Aufregung in Hoyerswerda: Mann zielt mit vermeintlicher Pistole auf Autokorso 

Leipzig

Eine vermeintlich bedrohliche Situation hat am Freitagabend im sächsischen Hoyerswerda für Aufsehen gesorgt – allerdings ohne gefährlichen Hintergrund, wie sich schnell herausstellte. Nach Informationen der Polizeidirektion Görlitz wurde ein 67 Jahre alter Mann festgenommen, nachdem er auf Teilnehmer eines Autokorsos gezielt haben soll. Die Beamten schritten ein und stellten fest, dass es sich lediglich um die originalgetreue Nachbildung einer Pistole handelte, die laut Polizei gar keine Schüsse abgeben kann.

Zu den Motiven des Mannes wurden noch keine Angaben gemacht. Der Autokorso mit 30 teilnehmenden Fahrzeugen setzte sich in der ostsächsischen Stadt nach Polizeiinformationen am Freitagabend in Bewegung. Auf der Heinrich-Heine-Straße kam es demnach zu jener Situation, die das Eingreifen der Polizei zur Folge hatte. Zum Anliegen der Demonstration äußerte sich die Polizei am Samstag zunächst nicht – Medienberichten zufolge soll es sich um Gegner der Corona-Maßnahmen gehandelt haben.

Von flo