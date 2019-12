Außenspiegel auf A 72 bei Böhlen beschädigt

Borna/Böhlen

Das Polizeirevier Borna sucht Zeugen eines leichten Verkehrsunfalls auf der Autobahn in Höhe von Böhlen. Am Freitag gegen 15.15 Uhr befuhr ein Pkw BMW die A 72 aus Richtung Leipzig in Richtung Borna, haben die Beamten mitgeteilt. Im Baustellenabschnitt bei Böhlen streifte ein entgegenkommendes unbekanntes Fahrzeug, das in Richtung Leipzig unterwegs war, den linken Außenspiegel des Pkws, der dabei beschädigt wurde. Das Verursacherauto fuhr einfach weiter, meldet die Polizei. Informationen können an das Revier Borna, Grimmaer Straße, Telefon 03433/2440, weitergegeben werden.

Von LVZ