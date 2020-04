Bad Dürrenberg

Auf der Autobahn 9 ist am Sonntagabend ein Pkw in Flammen aufgegangenen und komplett ausgebrannt. Wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei in Sachsen-Anhalt sagte, habe das Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache zwischen Bad Dürrenberg und dem Kreuz Rippachtal Feuer gefangen. Der Fahrer hielt auf dem Standstreifen und brachte sich in Sicherheit.

Die Rettungskräfte waren von etwa 19 bis 21 Uhr mit den Lösch- und Bergungsarbeiten beschäftigt. Der Fahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Zu Stau kam es aufgrund der geringen Verkehrsdichte nicht.

Von CN