Dölzig

Ein Auto hat am Sonntag im Bereich der B 186 bei Dölzig gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, erfuhren die Beamten gegen 20 Uhr von dem Feuer. Als sie zu dem Fahrzeug kamen, stand es bereits komplett in Flammen. Die Feuerwehr rückte an, doch das Auto brannte vollständig aus. Die Ursache ist bislang nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/mot