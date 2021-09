Auto brennt in Wurzen – hoher Sachschaden 

Wurzen

Ein Auto hat am Samstagabend in Wurzen gebrannt. Das Feuer wurde gegen 22 Uhr in der Georg-Schumann-Straße entdeckt, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilt. Durch den Brand wurde der Transporter stark beschädigt. Zur Brandursache können die Beamten bislang keine Angaben machen. Eine politisch motivierte Tat wird aktuell nicht vermutet. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug löschen. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/mot