Bad Düben

In den frühen Abendstunden wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Düben zu einem Einsatz an die Mulde zwischen Pristäblich und Bad Düben gerufen. Dort stand mitten in der Flussmitte ein Pkw. Wie er dort hinkam, ist noch ein Rätsel. Die Spuren, die der Pkw auf der Muldewiese hinterlassen hat, sind mehrere hundert Meter lang und führen schnurstracks in Richtung Fluss. Mit vermutlich hoher Geschwindigkeit geriet das Fahrzeug in die Böschung und landete dann im Wasser.

Die beiden Insassen können sich selbst befreien

Die beiden Insassen konnten sich befreien, ehe der Wagen bis zur Dachkante in der Mulde versank. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Da eine Bergung des Wagens von der Pristäblicher Seite aufgrund der hohen Uferböschung nur schwer möglich war, setzten die Kameraden ihren Einsatz vom Glauchaer Muldeufer fort. Mittels einer Winde, die ein Feuerwehrmann zuvor am Fahrzeug befestigt hatte, wurde der stark beschädigte Wagen aus der Mulde gezogen. Am Ufer übernahmen dann Polizeibeamte die weiteren Untersuchungen, die Licht in das Dunkel bringen soll, wie der Wagen samt Besatzung in die Mulde kam. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Zur Galerie Die Kameraden der Bad Dübener Feuerwehr mussten Sonntagabend ein Fahrzeug aus der Mulde bergen.

Weitere Einsätze am Wochenende

Für die Bad Dübener Kameraden war es, nach dem es einige Tage ruhig war, der Einsatz Nummer 3 an diesem Wochenende. Am Sonnabendabend hatten Anwohner die Feuerwehr wegen einen unklaren Rauchentwicklung in den Spatenweg alarmiert. Es handelte sich um eine sehr große Rauchsäule eines Feldbrandes bei Pretzsch in Sachsen Anhalt.

Auch am Sonntagmorgen musste die Feuerwehr ausrücken. Wegen der Gewitterfront in der Nacht waren in der Wittenberger Straße zwei größere Äste eines Baumes abgebrochen und versperrten die Zufahrt zum Natursportbad. Die Kameraden schnitten die Äste vom Hauptstamm ab und entfernten diese von der Straße.

Von bro