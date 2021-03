Torgau

Unbekannte Täter haben am Mittwoch in Torgau ein Auto gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich um einen schwarzen Geländewagen der Marke Mazda. Das Fahrzeug wurde von der Besitzerin am Morgen unter der Elbebrücke geparkt. Als sie gegen 19 Uhr zu ihrem Auto wollte, war der Wagen verschwunden. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen.

Von RND/mot