Auto überschlägt sich am Schkeuditzer Kreuz – 18-Jährige schwer verletzt

Leipzig/Schkeuditz

Eine 18-Jährige ist bei einem Autounfall am Schkeuditzer Kreuz schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr die junge Frau am Sonntagabend gegen 8 Uhr die Autobahn 14 und wollte auf die Autobahn 9 wechseln. In der Überfahrt zum Schkeuditzer Kreuz kollidierte ihr Auto mit der rechten Leitplanke. In der Folge überschlug sich der Wagen mehrfach und kam erst auf der linken Seite der Fahrbahn zum Liegen.

Kurz darauf fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Auto in den Unfallwagen. Die 18-Jährige wurde schwer verletzt. Zum Zustand des anderen Fahrers liegen keine Informationen vor. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Von joka