Leipzig

Am Dienstag hat sich auf der A9 in Richtung München ein Auto überschlagen. Wie die Polizei auf Nachfrage von LVZ.de bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 15.30 Uhr an der Abfahrt Großkugel.

Die Ursachen und der Unfallhergang sind derzeit ebenso unbekannt wie die Anzahl der Verletzten. Die Polizei sperrte die Autobahn in Richtung München komplett ab. Außerdem wurde ein Rettungshubschrauber angefordert.

thiko