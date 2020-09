Leipzig

Vier Menschen sind am Montag bei einem Unfall bei Delitzsch verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage von LVZ.de mitteilt, ereignete sich das Unglück gegen 18.25 Uhr.

Nach ersten Informationen vor Ort war das Fahrzeug zwischen den Ortsteilen Beerendorf und Beerendorf-Ost unterwegs, als es von der Straße abkam. Das Auto überschlug sich. Alle vier Insassen wurden verletzt. Einer wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Am Abend dauerte der Einsatz vor Ort noch an.

Von tsa