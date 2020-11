Auto überschlagt sich bei Otterwisch – Fahrer eingeklemmt

Otterwisch/Bad Lausick

Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der Landstraße von Otterwisch nach Rohrbach ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Den Angaben zufolge kam ein Opel Corsa gegen 4.30 Uhr in einer leichten Kurve nach links von der Straße ab. Das Fahrzeug überschlug sich auf dem Feld. Der etwa 30 Jahre alte Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt.

Offenbar lag das Autowrack längere Zeit unbemerkt auf dem Feld, bevor die Feuerwehr alarmiert wurde. Der Fahrer musste von den Kameraden mit schwerer Technik befreit werden. Bei dem Einsatz schnitten sie das Autodach ab und retteten den jungen Mann. Er kam in ein Krankenhaus.

20 Einsatzkräfte retten Unfallfahrer

Zum Einsatz kamen die Feuerwehren Otterwisch und Kitzscher. Dazu Rettungsdienst mit einem Notarzt und die Polizei. Insgesamt waren etwa 20 Einsatzkräfte vor Ort. Die Straße war voll gesperrt.

Zur Unfallursache konnte noch keine Auskunft gegeben werden. Möglicherweise war die Straße mit Raureif überzogen, sodass der Wagen aufgrund der Glätte abdriftete.

Von LVZ/bis