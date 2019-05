Markranstädt

Ein Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß auf der B186 in Markranstädt schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, stieß der Wagen des Mannes aus bisher ungeklärter Ursache am Montagmorgen gegen fünf Uhr mit einem Lastwagen zusammen. Der Mann wurde in eine Klinik gebracht.

Der Lastwagenfahrer blieb nach ersten Erkenntnissen der Polizei unverletzt. Die B186 im Landkreis Leipzig war zeitweise gesperrt. Infolge des Zusammenstoßes entstand ein 200 Meter großes Trümmerfeld, hieß es.

Die Polizei machte noch keine Angaben zum Alter der Unfallbeteiligten. „Die Ermittlungen sind noch in Gange“, sagte die Sprecherin am Morgen auf Nachfrage von LVZ.de.

