Naunhof

Nach der Flucht vom Unfallort sucht die Polizei Zeugen, die einen gefährlichen Unfall auf der Autobahn 14 in der Nacht zum Sonnabend beobachtet haben. Den Angaben zufolge war der Fahrer (50) eines Chevrolets in Richtung Magdeburg unterwegs. In Höhe Kilometer 61, zwischen Klinga und Naunhof, wechselte er auf den linken von zwei Fahrstreifen, um ein vorausfahrendes Auto überholen zu können. In diesem Moment näherte sich ihm ein Pkw mit sehr hoher Geschwindigkeit und fuhr dicht auf den Chevrolet auf. Als der 50-Jährige den Überholvorgang beendet hatte, wechselte er wieder auf den rechten Fahrstreifen. Der Fahrer des ihm folgenden Pkw zog auf gleiche Höhe und fuhr seitlich gegen den Chevrolet.

Chevrolet gerät ins Schleudern und knallt gegen Leitplanke

Dessen Fahrer geriet aufgrund des Touchierens ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Danach konnte der Chevrolet-Fahrer auf dem Standstreifen anhalten. Der andere Fahrzeugführer indes setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort.

Während der Autofahrer unverletzt blieb, wurden seine Beifahrerin (40) und seine Insassin (9) leicht verletzt. Am Pkw und der Leitplanke entstand ein Schaden in Höhe von ca. 14.000 Euro. Drei weitere Autofahrer wurden Zeugen und verständigten die Polizei und das Rettungswesen.

Polizei sucht Zeugen

Um den genauen Unfallhergang nachvollziehen zu können, sucht die Polizei dringend Zeugen. Wer kann Hinweise zum Fahrer/zur Fahrerin und/oder des anderen Fahrzeuges geben? Zeugen wenden sich bitte an die Verkehrspolizeiinspektion Leipzig, Schongauerstraße 13, Telefon 0341/2552851 (tagsüber), sonst 2552910.

Von LVZ