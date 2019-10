Lampersdorf

Gegen 13.30 Uhr kam es am Donnerstag auf der S38 in Lampersdorf bei Wermsdorf ( Landkreis Nordsachsen) zu einem Verkehrsunfall. Ein Auto kam von der Fahrbahn ab und krachte in einen Baum. Der verletzte Fahrer wurde von der Feuerwehr gerettet und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Leipzig geflogen.

Von OAZ