Naundorf

Der 21-jährige Fahrer eines weißen Ford Focus befuhr am Sonntag gegen 0.15 Uhr die Bahnhofstraße in der Ortslage Naundorf in Richtung Pressen, informierte die Polizei. Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte er dort beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen VW Polo sowie einen blauen VW Passat. Dabei entstand an allen drei Autos Sachschaden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Im weiteren Verlauf fuhr der junge Mann in einer Linkskurve geradeaus auf einen Acker und anschließend wieder zurück auf die Fahrbahn. Durch dieses Manöver wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Außerdem entstand Flurschaden. Im Anschluss verließ der Fahrer des Fords pflichtwidrig die Unfallstelle, ohne dabei seine Personalien bekannt zu machen. Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort laufen.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eilenburg, Dr.-Külz-Ring 17 in Eilenburg, Telefon 03423/664100 zu melden.

Von lvz