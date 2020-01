Döbeln

Fast genau 24 Stunden nach dem letzten Knall ist auch in der Nacht auf Dienstag wieder ein Zigarettenautomat ins Visier von Sprengern geraten. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Dienstagmittag mitteilt, hat es gegen 3.30 Uhr einen Automaten an der St.-Georgen-Straße getroffen. „Die Unbekannten hatten augenscheinlich Pyrotechnik in dem Automaten gezündet“, heißt es dazu in der Mitteilung. Erfolg hatten die Täter damit jedoch nicht, denn das Gerät hielt der Explosion stand. So kamen weder Geld noch Zigaretten abhanden. Jetzt steht lediglich der Sachschaden über rund 500 Euro auf der Rechnung.

Von ap/DAZ