Junges Paar aus der Region verunglückt mit BMW auf der K8330 bei Grimma

Am Donnerstagabend wurden in einem Wald an der Bundesstraße 107 zwischen Grimma und Trebsen 28 Müllsäcke mit Kadavern von Schafen und Lämmern gefunden. Die Feuerwehr rückte an, wurde jedoch wieder zurückgepfiffen. Wegen Kompetenzstreitigkeiten liegen die toten Tiere weiter in der Landschaft.