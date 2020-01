Bad Düben

16 Flaschen Wodka hat ein Pärchen in einem Einkaufsmarkt in der Schmiedeberger Straße in Bad Düben gestohlen. Die 25 Jahre alte Frau und ihr 24-jähriger Begleiter hätten die Flaschen verschiedener Hersteller am Montagvormittag, gegen 11 Uhr, in ihre mitgebrachte Einkaufstasche gesteckt, teilte die Polizei mit. Als der Geschäftsführer die beiden ansprach, habe die vermeintliche Kundin die Flaschen ausgepackt und zurückgestellt.

Ladenchef lässt Täter ziehen

Dies wiederum passte ihrem Begleiter offenbar gar nicht. Der junge Mann habe die Wodka-Flaschen kurzerhand wieder eingepackt. Bis auf eine – diese habe er in die Luft gehoben und damit dem Geschäftsführer gedroht, berichtete die Polizei weiter. Der Ladenchef nahm die Drohung ernst und ließ die Täter mit ihrer Beute ziehen. Anschließend alarmierte er die Polizei.

Die herbeigeeilten Beamten suchten zunächst in der Umgebung nach den Alkoholdieben, fanden sie aber nicht. Dennoch habe die Polizei in der Folgezeit ermitteln können, wer die beiden waren. Sie müssen sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten, so die Polizei.

Von lvz