Bad Düben: Sprengsatz nahe der Burg gefunden

Ein explosionsartiger Knall nahe der Mulde hat am Donnerstagabend die Bad Dübener aufgeschreckt. Was war passiert? Aufmerksame Mitarbeiter einer Firma zur Grünflächenpflege hatten am frühen Nachmittag nahe des Regenüberlaufes des Burggeländes in Bad Düben einen verdächtigen Gegenstand entdeckt, der sichtbar verkabelt war. Sie informierten das städtische Ordnungsamt und dies kurz darauf die Polizei. Eine halbe Stunde später war das Umfeld weiträumig abgesperrt und die Experten des Landeskriminalamtes Dresden, Abteilung Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen, wurden informiert. Denn der Verdacht lag nahe, dass es sich so bereits wie im Januar erneut um einen Sprengsatz handeln könnte.

Zur Galerie In Bad Düben wurde am Donnerstag ein verdächtiger Gegenstand gefunden, der sich später als Sprengstoff herausstellte.

Ankunft der Experten verzögert sich

Bis zum Eintreffen der Experten sollte es dauern, diese waren zu dieser Zeit noch in Chemnitz im Einsatz. Vorerst sicherten Polizeibeamte des Reviers Eilenburg die Fundstelle. Kurz nach 19 Uhr waren dann auch die Experten aus Dresden da und schauten sich den verdächtigen Gegenstand genauer an. Bei diesem handelt es sich um einen sogenannten Magic Whip Einweg-Behälter, in dem sich im Normalfall 1100 Gramm zertifiziertes und geprüftes Lachgas befindet.

Röntgengerät kommt zum Einsatz

Ersten Erkenntnissen nach war der Behälter leer und mit einem Pulver befüllt. Der obere Bereich war mit Klebeband fixiert und zwei Kabel schauten heraus. Wie sich später herausstellte, waren es zwei Lunten zum Anzünden. Warum und wieso die unbekannten Bastler den Sprengsatz nahe des Regenüberlaufes und nur wenige Meter vom Muldeufer entfernt ablegten, ist nicht geklärt. Die Experten aus Dresden überprüften den Fund und versuchten mittels eines mobilen Röntgengerätes herauszubekommen, was sich im Inneren befindet. Da dies nicht abschließend geklärt werden konnte, wurde entschieden, den Sprengsatz vor Ort mittels kontrolliert unschädlich zu machen. Im Schutze der Uferböschung brachten die Experten den Sprengsatz kurz vor 20 Uhr zur Explosion. Mit einem lautem Knall, jeder Menge Funkenflug und einer dicken Rauchwolke explodierte der Sprengsatz.

Bürgermeisterin mahnt zur Vorsicht

Aus sicherem Abstand beobachtete Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) das Geschehen und die Explosion. „Ich weiß nicht, was hier los ist. Wer macht so etwas? Ich verstehe nicht, wieso man mit solchen Aktionen Menschen in Gefahr bringt. Ich hoffe, dass die Ermittlungen der Polizei schnell voranschreiten und die entsprechenden Personen ermittelt werden. Das kann man alles nicht mehr auf die leichte Schulter nehmen. Das ist definitiv kein Spaß mehr“, reagierte Münster fassungslos. Gleichzeitig mahnte sie zur Vorsicht. Im Verdachtsfall solle sofort die Polizei informiert werden.

In Dresden wird im Laufe der nächsten Tage eine genommene Probe auf die Inhaltsstoffe des Sprengsatzes untersucht. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Polizei ermittelt wegen weiteren Sprengsatz-Fundes gegen einen 33-jährigen Bad Dübener

Erst im Januar wurden rund einen Kilometer Luftlinie entfernt, an der Zufahrt zum Klärwerk Altenhof zwei ähnliche Behälter gefunden. Wie sich kurze Zeit später herausstellte, waren es zwei zündfähige, hochexplosive und gefährliche Sprengsätze, die großen Schaden hätte anrichten können, wenn sie beispielsweise in Räumen oder an Fahrzeugen gezündet worden wäre. Vor einigen Tagen war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft Leipzig Ermittlungen gegen einen 33-jährigen Bad Dübener führt.

Ob es einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Fällen gibt, ist noch unklar.

