Eilenburg/Melpitz

Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Regionalbahn und einem Pkw Opel Meriva auf dem Bahnübergang Melpitz an der Strecke Eilenburg - Torgau sind am Montag drei Pkw-Insassen schwer verletzt worden. Der aus Richtung Eilenburg kommende Zug, der mit 53 Insassen besetzt war, rammte den Pkw 11.50 Uhr. Erst nach etwa 400 Metern kam der Zug hinter dem Übergang zum Stehen.

Das zerstörte Auto. Quelle: Christian Wendt

Von den Zugpassagieren wurde niemand verletzt. Einer der drei verletzten Pkw-Insassen musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die beiden anderen Insassen kamen per Rettungswagen in die Klinik. Die Bahnstrecke war nach dem Unfall in beide Richtungen gesperrt.

Von Christian Wendt