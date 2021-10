Bei Kitzscher: Toyota kracht in Kreisverkehrs-Hügel

Borna/Kitzscher

Offenbar fuhr er geradeaus, statt nach rechts in den Kreisverkehr einzubiegen: Ein Toyota Auris verunfallte am Dienstagabend auf der Bundesstraße 176 am Abzweig Kitzscher nahe Dittmannsdorf. Der Unfall sorgte für eine mehrstündige Sperrung.

Ungebremst in den Hügel gefahren

Nach den polizeilichen Ermittlungen fuhr der Pkw, der aus Richtung Flößberg kam, ungebremst in den Kreisel. Er stieß mit Wucht gegen den Erdhügel und wurde danach auf die Fahrbahn zurückgeschleudert, wo er liegenblieb. Der 70 Jahre alte Fahrer wurde dabei schwerverletzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Am Dienstagabend war die Polizei von lediglich leichten Verletzungen ausgegangen. Ob Unachtsamkeit zu der Karambolage führte, ist offen. Der Sachschaden wird auf 8000 Euro beziffert.

B 176 bleibt über mehrere Stunden dicht

Aufgrund des querstehenden Wagens und verstreuter Fahrzeugteile war die B 176 in Richtung Borna über mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei sicherte die Unfallstelle ab, bis ein Abschleppdienst das Fahrzeug abholte. Autofahrer mussten einen Umweg über Braußwig und Eula nehmen.

Von es