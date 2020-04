Neukieritzsch

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 176 im Bereich Neukieritzsch ist am Montagmittag eine Autofahrerin verletzt worden. Sie war mit ihrem Pkw Hyundai aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben in einem Gebüsch gelandet. Von den gegen 12.30 Uhr alarmierten Feuerwehren erreichten die Neukieritzscher Kameraden die Unfallstelle zuerst. Sie leiteten sofort eine technische Rettung ein, um die Frau aus ihrem Fahrzeug zu befreien. Sie wurde dann vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Unterstützung vor Ort gaben Feuerwehrleute aus Lobstädt und Regis-Breitingen.

Die ältere Dame dürfte Glück im Unglück gehabt haben. Vom Kreisverkehr am nördlichen Ortsausgang Neukieritzsch in Richtung Neukieritzsch/ Lobstädt unterwegs, geriet die circa 80-Jährige kurz vor der Auffahrt zur Bahnbrücke nach links von der Straße – wobei sie eine Lücke im Gegenverkehr „erwischte“. Dort fuhr zwei weiteren Pkw-Lenkern und einem Moped-Fahrer nur der Schreck in die Glieder.

Einsatz- und Rettungsfahrzeuge an der Auffahrt zur Bahnbrücke der Bundesstraße 176 bei Neukieritzsch. Quelle: Feuerwehr Regis-Breitingen

Die B 176 war für etwa eine halbe Stunde komplett gesperrt. Dann wurde der Verkehr eine Zeit lang einseitig an der Unfallstelle sowie den Einsatz- und Rettungsfahrzeugen vorbeigeleitet.

