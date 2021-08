Beim Abbiegen: Kollision von Golf und Lkw auf der B 176 bei Kitzscher

Kitzscher/Dittmannsdorf

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw und einem Lkw ist es am Donnerstagnachmittag nahe des Kitzscheraner Ortsteils Dittmannsdorf gekommen. Gegen 14.20 Uhr war ein 35-Jähriger in einem Lkw MAN TGS auf der Bundesstraße 176 in Richtung Bad Lausick unterwegs. Unweit vom Kreisverkehr mit der Straße Zum Lerchenberg wollte er nach links auf einen Feldweg abbiegen, teilt die Polizeidirektion Leipzig am Freitagvormittag mit.

Dabei beachtete der Mann den rückwärtigen Verkehr nicht. Weil gerade eine 39-jährige Frau mit ihrem Pkw VW Golf den Laster überholen wollte, stießen beide Fahrzeuge zusammen. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben liegen. Dabei wurde die Fahrerin leicht verletzt.

Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 6.500 Euro. Die Polizei hat gegen den 35-jährigen Lkw-Fahrer Ermittlungen wegen einer fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall eingeleitet.

