Großpostwitz

Ein 63 Jahre alter Mann ist in Ostsachsen beim Entladen seines Lastwagens ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann am Dienstagmorgen in Großpostwitz Natursteine von der Ladefläche holen. Dabei seien mehrere der schweren Granitplatten auf ihn gestürzt.

Der 63-Jährige starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zum Hergang des Unfalls aufgenommen.

