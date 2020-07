Betonmischer kippt bei Leipzig um – Fahrer hatte 2,4 Promille

Grebehna

Bei einem Unfall auf der Staatsstraße 1 zwischen Grebehna und Radefeld ist am Freitagmittag ein Lastwagen von der Straße abgekommen und im Kornfeld gelandet. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Der Lastwagenfahrer (Jahrgang 1956), der in Richtung Radefeld unterwegs war, wurde verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die genaue Unfallursache war zunächst nicht bekannt, allerdings habe der Lkw-Fahrer 2,42 Promille Alkohol intus gehabt, berichtete die Polizei.

Zur Galerie Ein LKW ist zwischen Grebehna und Radefeld von der Straße abgekommen und im Kornfeld gelandet.

Keine Gefahrenstoffe ausgetreten

Der Unfall passierte gegen 12.45 Uhr. Gefahrenstoffe sind nicht ausgetreten. Feuerwehrkameraden aus Grebehna und Zwochau kümmerten sich um geringe Mengen ausgetretenes Motoröl. Die Straße musste gesperrt, der Verkehr umgeleitet werden.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Von LVZ