Eilenburg/Krostitz

Im Leipziger Umland meldeten am Dienstag zahlreiche Personen betrügerische Anrufe. Unter anderem auch in Eilenburg und in Krostitz. In allen Fällen riefen die mutmaßlichen Betrüger mit unterdrückter Nummer an, gaben sich als Angehörige aus und fragten nach Geld, dass sie aufgrund einer Notsituation dringend benötigten.

„Enkel“ braucht dringend 22 000 Euro

In Eilenburg rief eine männliche Person bei einer 85-Jährigen an und verwickelte sie zunächst in ein Gespräch, um sich dann als ihr Enkel auszugeben. Der Anrufer gab an, einen Verkehrsunfall verursacht zu haben und dafür benötige er nun 22 000 Euro. Die Angerufene rief darauf ihre Bank an, erfuhr dort, dass sie eine geringere Summe am selben Tag in bar bekommen könnte, aber eben nicht die 22 000 Euro. Dies teilte sie in einem weiteren Telefonat dem Anrufer mit.

Zum Geld abheben kam es nicht

Zum Abheben und einer Geldübergabe kam es aber nicht. Der Anrufer wollte ihr ein Taxi schicken, mit dem sie zur Bankfiliale käme. Dies lehnte die Frau ab und meinte, dass sie mit ihrem Sohn und Vater ihres Enkels fahren werde. Als dieser dann zu ihr kam, hegte er einen Betrugsverdacht und nahm mit dem Enkel Kontakt auf. Im Anschluss informierten sie die Polizei. Kurz danach versuchte jemand, mit einer ähnlichen Masche Geld von einer 88-Jährigen in Krostitz zu erlangen. Dies gelang jedoch nicht, da die Frau Verdacht schöpfte.

Von lvz