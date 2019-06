Halle

Am Donnerstag hat ein Mann gegen 13.15 Uhr zwei Kinder in der Fichtestraße in Halle angesprochen und exhibitionistische Handlungen an sich vorgenommen. Die beiden Jungen im Alter von elf Jahren flüchteten und alarmierten die Polizei. Der 63-Jährige konnte in Tatortnähe von den Beamten gestellt werden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, wurde bei dem Mann ein Alkoholwert von 2,7 Promille festgestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Von ebu