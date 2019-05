Ein gewaltsamer Übergriff in einer Straßenbahn in Magdeburg sorgt seit Ostern für Gesprächsstoff. Die Polizei räumte inzwischen eine Ermittlungspanne ein, auch weil der Täter zunächst nicht verhaftet wurde. In der vergangenen Nacht hat wieder ein junger Mann zugeschlagen, kam danach auf freien Fuß und suchte sich umgehend ein neues Opfer.