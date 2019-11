Taucha

Ein 21-Jähriger hat im betrunkenen Zustand mit seinem Fahrzeug fünf Autos in Taucha gerammt und so schwer beschädigt, dass ein Schaden von 40.000 Euro entstand. Der Mann war laut Polizei am Donnerstag gegen 23.30 Uhr auf der Schlossstraße zunächst gegen vier Pkws gefahren, die rechts an der Straße geparkt waren. Daraufhin kam er nach links ab und touchierte ein weiteres Auto, dessen Fahrer gerade auf jemanden wartete. Verletzt wurde bei der Karambolage niemand. Die Polizei stellte bei dem Mann einen Alkoholpegel von 1,4 Promille fest und ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Von CN