Leipzig/Dresden

Bereits fünf Fälle haben Leipzig erschüttert – in ganz Sachsen sind in den ersten sieben Monaten dieses Jahres bislang weniger Menschen ertrunken als im Vorjahreszeitraum. Acht von sachsenweit insgesamt zehn Badetoten verunglückten in einem See oder einem Teich, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) am Donnerstag mitteilte.

„Im Gegensatz zum Vorjahr waren der Frühling und der erste Sommermonat in diesem Jahr bislang doch eher verhalten“, sagte DLRG-Sprecher Achim Wiese. Das spiegle sich in den Zahlen wider.

Gezählt wurden allerdings nur Fälle bis zum 20. Juli. Damit sind mindestens zwei Leipziger Fälle noch nicht in der DLRG-Statistik vermerkt.

Fünf Fälle in Leipzig

Denn in der Messestadt gab es bisher fünf Badetote in diesem Jahr. Erst am Montag war ein Mann – vermutlich ein Nichtschwimmer – von einem Tretboot aus in den Kulkwitzer See gesprungen und untergegangen. Er starb später im Krankenhaus. Im gleichen See ertrank am Wochenende ein Stand-up-Paddler.

Auch im Markkleeberger See hatte es bereits zwei Badeunglücke gegeben, bei denen ein 14 Jahre altes Mädchen und ein 21-Jähriger ums Leben kamen. Zudem war ein 31-Jähriger bei dem Versuch ertrunken, einmal quer durch den Bagger in Thekla zu schwimmen.

250 Badetote deutschlandweit

Bundesweit sind bislang mindestens 250 Menschen ertrunken - 29 weniger als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Über 90 Prozent von ihnen seien an ungesicherten Badestellen im Binnenland verunglückt, sagte Wiese. An Seen, Teichen und Flüssen seien am wenigsten Rettungsschwimmer im Einsatz.

Wie schon im Vorjahr ertranken die meisten im bevölkerungsreichen Bayern - bislang 65 Menschen. Am zweithöchsten ist die Ertrunkenen-Zahl in Nordrhein-Westfalen (40 Menschen).

Von jhz/dpa