Böhlen: 20-Jähriger fährt mit Auto in Berufsschulgebäude

Böhlen

Mit zerstörter Frontpartie steht der graue VW Golf am Freitagvormittag unmittelbar vor dem Hauptzugang des Beruflichen Schulzentrums Böhlen: Am frühen Morgen, 6.40 Uhr, schoss der Wagen von der Röthaer Straße über eine Verkehrsinsel und krachte gegen eine der Betonsäulen des Gebäudes. Wenige Minuten später hätte er wohl einige der jungen Frauen und Männer erwischt, die hier unterrichtet werden. Doch Schulstart ist 7.30 Uhr. Keiner hielt sich deshalb in diesem Augenblick auf dem Gehweg und dem kleinen Platz vor dem Gebäude auf.

Der VW fuhr in der Kurve geradeaus weiter und direkt gegen die Fassade des Schul-Hauptzugangs. Quelle: Ekkehard Schulreich

Anzeige

Ermittler: Fahrer hatte gesundheitliche Probleme

„Nach dem gegenwärtigen Ermittlungsstand sind gesundheitliche Probleme des Fahrers Ursache für den Unfall“, sagte am Mittag Philipp Jurke von der Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig. Der PKW war offenbar auf der Röthaer Straße in Richtung Rötha unterwegs. In der Neunzig-Grad-Kurve am Böhlener Ortsausgang fuhr der 20 Jahre alte Deutsche geradeaus, prallte mit dem Wagen frontal gegen die Säule, beschädigte außerdem die Glasfassade. Eine Glasscheibe ging zu Bruch.

Weitere LVZ+ Artikel

Totalschaden am PKW

Der Fahrer erlitt Verletzungen. Die Feuerwehr holte ihn aus dem demolierten Fahrzeug. Der Rettungsdienst versorgte ihn und brachte ihn zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Zudem führten die Beamten beim Unfallverursacher eine Alkomattest durch. Ergebnis: Der Mann hatte 0,3 Promille Alkohol im Blut. Am VW entstand Totalschaden. Die Höhe des Schadens am Schulgebäude ist laut Polizei noch nicht beziffert.

Schulleiter: Wir haben Glück gehabt

„Wir haben unwahrscheinliches Glück gehabt“, sagt Schulleiter Jörg Großkopf. Der Hausmeister habe den Aufprall des PKW gehört. Zur Unfallzeit seien noch keine Schüler vor Ort gewesen; die Schulbusse kamen nur wenige Minuten später an. Aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen werden aktuell nur knapp 100 Schüler unterrichtet, "mit halben Klassen und gestaffelt". Ob der Pfeiler und damit die Substanz des Gebäudes beschädigt sei, müsse ein Sachverständiger prüfen. Auf den Unterrichtstag, so Großkopf, habe der Vorfall keine Auswirkungen.

Von Ekkehard Schulreich