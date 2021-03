Böhlen: Garage gerät in Brand

Böhlen

Eine Garage geriet in Böhlen in der Nacht zum Donnerstag in Brand. Das führte gegen 3 Uhr zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei in der Händelstraße 1.

Bornaer Polizei bittet um Hinweise

Der Eigentümer der Garage habe, so heißt es seitens der Polizei, habe den Schwelbrand bemerkt und begonnen zu löschen, ehe die Feuerwehr eintraf. Der Schaden halte sich deshalb in Grenzen. Um der Brandursache auf den Grund zu gehen, bitten die Ermittler um Hinweise an das Polizeirevier Borna (Telefonnummer 03433/2440).

Von es