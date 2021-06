Böhlen: Unbekannte randalieren am Rathaus

Böhlen

Unbekannte kühlten in der Nacht zum Mittwoch am Böhlener Rathaus offenbar ihr Mütchen. Sie richteten Zerstörungen an. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

Hinweise an das Polizeirevier Borna

Festgestellt wurde der Schaden am frühen Mittwochmorgen kurz nach fünf durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung: An der Rückfront des Rathauses waren zwei Fensterscheiben eingeworfen. Aus Blumenkübeln vor dem Gebäude waren Pflanzen herausgerissen. Geschehen ist das Ganze zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch. Das Polizeirevier Borna ermittelt und bittet um Hinweise möglicher Zeugen (Telefonnummer 03433/2440).

Von es