Böhlen: Unbekannte stehlen Smartphone aus Wohnung

In eine Wohnung in Böhlen wurde in der Nacht zum 28. September eingebrochen. Die Polizei in Borna ermittelt und bittet um Hinweise.

Betroffen war eine Wohnung in der Robert-Koch-Straße 7. Unbekannte machten sich ein Malheur zunutze, denn die Mieterin hatte nach Polizeiangaben aus Versehen ihren Schlüssel an der Wohnungstür stecken lassen. Zwischen dem 27. September, 23 Uhr, und dem nächsten Morgen wurden ein Samsung-Smartphone und ein Bund mit drei Schlüsseln entwendet. Hinweise an das Polizeirevier Borna (Telefon 03433/2440).

