Borna

Ein brennender Altkleider-Container sorgte in Borna in der Nacht zum Dienstag zu einem Feuerwehr-Einsatz. Die Polizei sucht Zeugen zu diesem Vorfall.

Der Container stand in Borna-West vor dem Grundstück Am Dreieck 2. Gegen 1 Uhr alarmierten Anwohner Feuerwehr und Polizei. Der Container brannte komplett aus. Fahrzeuge oder Gebäude wurden nicht beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftungen. Hinweise an das Revier Borna (Telefonnummer 03433/2440).

Von es