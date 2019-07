Borna

Eingebrochen wurde in der Nacht zum Freitag in den Keller eines Mehrfamilienhauses in Borna. Gegen 0.22 Uhr wurde die Tat im Breunsdorfer Weg bemerkt. Der unbekannte Täter flüchtete, offenbar gestört, mit einem schwarzen Ford Fiesta. Er stahl unter anderem einen Receiver. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht beziffert. Die Polizei bittet um Hinweise möglicher Zeugen an das Revier Borna (Telefonnummer 03433/2440).

