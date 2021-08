Borna: Falscher Polizist schießt auf Jugendliche

Borna

In Borna hat ein Mann am Donnerstagabend mehrere Kinder und Jugendliche mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Auch Schüsse gab der 37-Jährige ab.

Laut der Polizeidirektion Leipzig gab sich der Mann als Polizist aus und bedrohte gegen 20.30 Uhr in der Sachsenallee mehrere Kinder und Jugendliche. Mit seiner Schreckschusswaffe gab er zudem Schüsse in die Richtung weiterer anwesender Jugendliche ab. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand. Beamte der Polizei konnten die Waffe sicherstellen. Untersuchung ergaben, dass der falsche Polizist einen Atemalkoholwert von 1,32 Promille hatte. Auch ein vorläufiger Drogentest fiel bei ihm positiv aus. Zur Sicherung der Ergebnisse ordnete ein Bereitschaftsstaatsanwalt eine Blutentnahme an.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung, Amtsanmaßung und Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 37-Jährigen.

Von LVZ/tnh