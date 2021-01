Borna: Glätte sorgt für mehrere Unfälle

Borna/Neukieritzsch

Der Schneefall am Montagmorgen wurde mehreren Autofahrer in der Bornaer Region zum Verhängnis. Auf der Leipziger Straße (B 176) in Borna geriet kurz vor 8 Uhr ein weißer PKW auf der Abbiegespur zum Klinikum ins Schleudern. Er riss einen Krankenhaus-Wegweiser um und blieb auf dem Mittelstreifen liegen. Weil die Fahrzeugfront auf die linke Spur der Fahrbahn Richtung Zentrum ragte, kam es zeitweise zu Beeinträchtigungen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei bezifferte den Schaden auf 2500 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Neukieritzsch : Kradfahrer stürzt

Schneeglätte war in Neukieritzsch der Grund dafür, dass ein Kradfahrer verunfallte. Er stürzte in der Straße der Einheit und verletzte sich leicht. Ein Hyundai kam aufgrund der komplizierten Wetterverhältnisse nahe Neukieritzsch von der nach Deutzen führenden Kreisstraße ab und rutschte in einen Graben. Verletzt wurde niemand. Insgesamt registrierte das Polizeirevier am Vormittag ein halbes Dutzend winterbedingter Verkehrsunfälle, die meist glimpflich ausgingen.

Von es