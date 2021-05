Borna: Graffiti an Toilette auf dem Marktplatz

Borna

An der Fassade des Toilettenhäuschens auf dem Bornaer Markt wurden am Montagnachmittag Graffitis entdeckt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise von Zeugen.

Gymnasium und Parteibüro ebenfalls betroffen

Diese Sachbeschädigung steht möglicherweise in Zusammenhang mit einem Vorfall am Gymnasium Am Breiten Teich. Hier hatten Unbekannte in der Nacht zum Montag Aufkleber und einen Schriftzug angebracht. Das war am Montagmorgen festgestellt worden. Zudem war am Wochenende das Büro der Partei Die Linke Ziel einer Spray-Attacke. Hinweise an das Polizeirevier Borna (Telefonnummer 03433/2440).

Von es