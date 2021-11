Borna: Opel-Fahrer strandet an Bordstein

Borna

Ganz offenbar fahruntüchtig war ein Autofahrer, der am Sonntagnachmittag in Borna mit seinem Opel Combo über den Fahrbahnrand driftete und nicht weiterkam. Herbeigerufene Polizisten hatten ein plausible Erklärung dafür.

In der Liebes-Kirsch-Allee in Borna holperte der Opel 16.25 Uhr über eine Bordsteinkante und blieb dort hängen. Der Fahrer saß noch in seinem Fahrzeug, als Polizeibeamte eintrafen. Sie bemerkten bereits beim Öffnen der Tür einen erheblichen Alkoholgeruch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Bei dem 61-Jährigen wurde eine Blutentnahme veranlasst, sein Führerschein sichergestellt. Er muss sich jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

