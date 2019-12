Borna

Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 176 in Borna: Auf der Lobstädter Straße fuhr am Donnerstag Morgen, 6.15 Uhr, in Höhe der Jahnstraße ein Skoda Fabia auf einen Audi auf. Verletzt wurde nach Informationen der Polizei niemand. Der Sachschaden an beiden Wagen wird mit 3000 Euro angegeben. Ob Unaufmerksam oder eine glatte Fahrbahn zu der Karambolage führten, ist nicht bekannt.

Von es