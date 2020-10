Borna

Ein Unbekannter hat am Sonntag zwischen 6 und 23 Uhr das Vorhängeschloss eines Snack-Automaten im Erdgeschoss Sana-Klinik in der Rudolf-Virchow-Straße zerstört. Laut Polizeiangaben stahl er dabei die Geldkassette, die später in der Nähe des Tatorts leer aufgefunden wurde. Die Polizei ermittelt.

Von lvz