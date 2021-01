Borna

Die Bornaer Polizei ist am Montagmorgen in die Luckaer Straße gerufen worden. Hintergrund war ein in den Schnee getrampeltes Hakenkreuz, das immerhin eine Größe von 2,10 mal 2,60 Meter hatte. Die eingesetzten Beamten machten es unkenntlich und nahmen die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurden auf. Hinweise auf den oder die Täter hatte die Polizei am Nachmittag noch nicht.

Von lvz