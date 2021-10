Borna: Unbekannte stehlen Kupferkabel aus Firma

Borna

In ein Firmengelände in Borna drangen Kriminelle ein. Der Einbruch wurde am Freitagmorgen festgestellt. Die Polizei ermittelt. Sie sucht Hinweise möglicher Zeugen.

Die Unbekannten hatten in dem in der Deutzener Straße ansässigen Unternehmen ein Fenster aufgehebelt. Durch das drangen sie in das Gebäude, verschafften sich durch gewaltsames Öffnen einer Tür Zutritt zum Lager. Was dort alles verschwand, wird aktuell ermittelt. Der Gesamtsachschaden kann deshalb noch nicht beziffert werden. Mindestens eine große Rolle mit 25 Metern Kupferkabel wurde abtransportiert. Die Straftat ereignete sich im Zeitraum zwischen 14. Oktober, 11 Uhr, und dem Freitagmorgen. Hinweise an das Polizeirevier Borna (Telefonnummer 03433/2440).

Von es